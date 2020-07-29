В технополисе "Эра" создали облегченное портативное зарядное устройство для военных

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты технополиса "Эра" разработали портативное зарядное устройство для военного оборудования, которое не требует перезарядки от генератора. Об этом рассказал ТАСС сотрудник 4-й научной роты иннограда Егор Виноградов.

"Это портативное зарядное устройство на базе электрохимических генераторов, благодаря которому возможно заряжать, например, военные рации, навигационные устройства, лазерные дальномеры, все, что работает от аккумуляторных батарей в полевых условиях. В зависимости от исполнения это зарядное устройство может выдавать до 150 Вт мощности. Устройство оснащено водородным топливным элементом: за счет соединения водорода с металлом обеспечивается его длительное хранение, продуктами реакции являются вода и углекислый газ, то есть он безвреден для окружающей среды", - рассказал Виноградов.

Он пояснил, что разработка имеет зарубежные аналоги, масса которых превышает 2 кг. Одним из преимуществ отечественного изобретения является масса в пределах до 1,5 кг, что облегчает использование зарядного устройства как в учебной обстановке, так и в боевых целях, когда военнослужащие находятся в полной экипировке.

Собеседник агентства отметил, что разработка не требует перезарядки, что также важно при ее использовании в полевых условиях. По его словам, если для обычного портативного зарядного устройства потребовалась бы перезарядка от дизельного или бензинового генератора, то в новом устройстве необходимо просто сменить водородный топливный элемент, который весит порядка 450 г. На максимальной мощности время заряда оборудования от устройства не превышает двух часов.

Разработка будет представлена на форуме "Армия-2020", затем планируется наладить серийное производство устройства.

В технополисе "Эра" созданы научно-исследовательские лаборатории, которые оснащены передовым оборудованием, позволяющим проводить исследования по 14 научным направлениям. Это робототехника, информационная безопасность, биотехнические системы и технологии, малые космические аппараты, морское, гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение, оружие на новых физических принципах, технологии искусственного интеллекта и другое.