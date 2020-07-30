Минобороны открыло на своем сайте раздел, посвященный 90-летию ВДВ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минобороны России открыло на своем официальном сайте интерактивный раздел, посвященный 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

В разделе можно ознакомиться с уникальными документами Центрального архива министерства. В частности, представлено положение о главном управлении Воздушно-десантных войск Красной Армии от августа 1941 года с правками Иосифа Сталина, в котором определялись основные задачи и структура нового управления. Представлены копии архивных документов с перечнем воздушно-десантных корпусов, отдельные страницы из журнала боевых действий ВДВ за 1941-1944 годы.

В разделе опубликованы докладные записки и боевые донесения. Так, в докладной записке совету ВДВ Красной Армии от 10 апреля 1942 года о боевых действиях 201-й и 10-й воздушно-десантных бригад для представления их к званию "гвардейская бригада", в частности, указывается: "В захваченных немецких документах было установлено, как немецкое командование отдавало распоряжение "В синих пилотках и в авиационной форме в плен никого не брать, а расстреливать". В записке отмечается что две бригады ВДВ разбили до пять немецких полков пехоты, уничтожили 47 танков различных систем и до 50 орудий разных калибров.

Среди архивных документов приводится боевая характеристика на командира 49-й гвардейской стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковника Василия Маргелова, впоследствии командующего ВДВ. В характеристике в том числе отмечается: "Проявил себя тактически грамотным, инициативным, способным управлять боем соединения. Тактику современного боя знает, взаимодействие родов войск строить может".

Кроме версии раздела на русском языке, запущены версии на английском, французском и испанском языках.