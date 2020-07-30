Глубоководный аппарат "Витязь-Д" представят на форуме "Армия-2020"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2020" смогут увидеть беспилотный глубоководный аппарат "Витязь-Д", который 8 мая погрузился на дно Марианской впадины. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

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"На форуме будет представлен ряд наших разработок, в том числе и "Витязь-Д". Это будет тот самый аппарат, который 8 мая 2020 года погрузился на дно Марианской впадины", - сказал он.

Глубоководный беспилотник "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. Это произошло 8 мая в 22:34 по московскому времени. Данный автономный аппарат функционирует с помощью бортовой системы управления, реализующей алгоритмы управления без участия человека. Сам аппарат способен самостоятельно обходить препятствия по курсу следования, включая выход из ограниченного пространства с использованием в системе управления элементов искусственного интеллекта.

Комплекс сверхглубоководного погружения "Витязь-Д" способен работать на предельных глубинах Мирового океана. В его состав входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления.

Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. Комплекс полностью состоит из комплектующих российского производства.