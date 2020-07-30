Боевики 11 раз обстреляли населенные пункты в Сирии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Боевики за минувшие сутки совершили в Сирии 11 обстрелов населенных пунктов в трех провинциях страны. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии гвардии подполковник Владимир Марандидов.

"Зафиксировано 11 обстрелов населенных пунктов Икко в провинции Латакия, Джбала (дважды), Эд-Дана, Маарет-Син, Мелладжа-Хазарин, Бсакла, Джубач, Кансарфа в провинции Идлиб, Басратун, Урум-Эль-Кубра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ)", - сказал он в ходе брифинга.

В то же время со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, за прошедшие сутки обстрелов не зарегистрировано.