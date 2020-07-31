{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Мантуров сообщил, что пандемия не повлияла на новые военные заказы России

По словам главы Минпромторга, в ряде случаев можно говорить лишь о крайне несущественной корректировке сроков

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса практически не повлияла на сроки гособоронзаказа и новые заказы, сообщил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Практически никак [не повлияла]. Потому что мы своевременно и с регионами, и с интегрированными структурами в ручном режиме формировали все кооперационные цепочки таким образом, чтобы они не были нарушены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, в ряде случаев можно говорить лишь о крайне несущественной корректировке сроков. "Считанное количество производителей четвертого уровня где-то столкнулось с определенными ограничениями и не обеспечили своевременно поставку, что внесло корректуру, но очень несущественную по срокам", - пояснил Мантуров.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что уверен в выполнении гособоронзаказа, несмотря на пандемию.

Полный текст интервью главы Минпромторга будет опубликован на сайте ТАСС в понедельник, 3 августа, в 08:00.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия COVID-19
Для организации форума "Армия-2020" задействуют 730 единиц техники и вооружения
Международный форум продлится с 23 по 29 августа на базе конгрессно-выставочного центра ВС РФ "Патриот" в Кубинке
Читать полностью