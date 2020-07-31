Российский Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 перехватил в пятницу над Черным морем самолет радиотехнической разведки ВМС США, который при приближении истребителя удалился от границы России. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

По данным военных, 31 июля над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель, для ее перехвата был поднят Су-27 из состава дежурных по ПВО Южного военного округа. "Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США", - отметили в НЦУО.

После разворота американского самолета от границы России истребитель вернулся на аэродром базирования.

Нарушения госграницы России американским самолетом-разведчиком не допущено.

Как подчеркнули в НЦУО, весь полет российского Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Это пятый подобный случай за последние восемь дней, предыдущие произошли 23, 24, 27 и 30 июля. В частности, в четверг российский Су-27 из состава дежурных по ПВО Южного военного округа также поднимался в воздух для перехвата над Черным морем стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.