Шойгу отметил весомый вклад служб тыла в укрепление обороноспособности страны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Органы материально-технического обеспечения войск вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности государства, отметил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в приказе, выпущенном к отмечаемому 1 августа 320-летию со дня образования служб тылового обеспечения армии и флота.

О войсках, которые всегда остаются "в тени"

Наша армия, вид с тыла. О войсках, которые всегда остаются "в тени"

"Сегодня личный состав органов материально-технического обеспечения войск достойно продолжает традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства", - говорится в документе.

Министр отметил, что службы тыла во все времена выполняли важные задачи по всестороннему снабжению войск как в повседневной деятельности, так и в боевых условиях.

"Мы преклоняемся перед подвигами воинов тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, их героическими усилиями по бесперебойному обеспечению фронта боеприпасами, топливом и продовольствием, отдаем дань уважения тем, кто самоотверженным трудом создавал необходимые резервы, организовывал ремонт вооружения и техники", - добавил он.

Шойгу также подчеркнул, что и в послевоенное время, участвуя в антитеррористических и миротворческих операциях, специалисты тыла всегда честно выполняли свой воинский долг, неизменно проявляли профессионализм и беззаветную преданность Родине.

Министр пожелал военнослужащим, специалистам органов материально-технического обеспечения войск и ветеранам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших свершений в службе и труде на благо Отечества.