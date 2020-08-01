Тыловые подразделения на Хмеймиме показали свою работу в честь 320-летия службы

Одно из самых важных подразделений материально-технического обеспечения (МТО) на российской базе в Сирии - склад горюче-смазочных материалов. Десятки автомобилей от легковых до грузовых ежедневно приезжают на склад для того, чтобы заправиться топливом. На одном из плакатов на ограждении склада горючего говорится: "Танки на дровах не ездят".

Представители СМИ смогли увидеть, как на базе организованы банно-прачечное хозяйство, пожарная часть, служба хранения горюче-смазочных материалов, столовая, склады и другие подразделения, которые в круглосуточном режиме обеспечивают жизнедеятельность российских военных вдали от дома.

АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ /Сирия/, 1 августа. /ТАСС/. Военнослужащие тыловых подразделений на российской авиабазе Хмеймим в Сирии продемонстрировали свою работу журналистам в честь 320-й годовщины образования тыла Вооруженных сил России, которая отмечается 1 августа.

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Отсюда же ежедневно бензин и дизтопливо развозят топливозаправщики. Некоторые из них привлекаются для выполнения боевых задач, например один из них войдет в колонну российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии и будет обеспечивать топливом во время доставки гуманитарных грузов грузовики и машины сопровождения.

"За моей спиной как раз происходит залив топливозаправшика, который пойдет вместе с колонной ЦПВС и будет заправлять технику на марше. В этом "КамАЗе" 17 куб. м [топлива]", - рассказал журналистам начальник службы горючего и смазочных материалов Андрей Ладыгин.

На складе приняты самые серьезные меры безопасности, так как любая искра может стать причиной ЧП. Курение на складе строго запрещено, а для того, чтобы окончательно исключить вероятность пожара, перед входом на склад висит ящик, куда необходимо положить зажигалки и спички.

Пожарные всегда наготове

На случай ЧП на базе есть несколько пожарных команд, которые несут дежурство в круглосуточном режиме и готовы выехать на тушение возгорания в течение 20 секунд. В профессионализме бойцов местной пожарной охраны можно не сомневаться - выезды по учебным тревогам у них проводятся регулярно и всегда они показывают, что военные укладываются в норматив.

Способствует этому и безотказная современная техника, которую специально закупили в России и доставили на Хмеймим - на вооружении у местных пожарных есть и автомобили аэродромного тушения, и пожарные автоцистерны, дыхательные аппараты для работы в задымленных помещениях и другое специальное оборудование.

Столовая, лаборатория и пекарня

В службу тыла российской авиабазы также входят столовая и склады, где хранятся запасы продуктов, доставленных из России, а также овощи и фрукты, которые закупаются у сирийской стороны. Для тщательного контроля качества питания российских военных на авиабазе развернута специальная лаборатория, в которой специалисты проверяют качество продукции на соответствие российским стандартам.

"Пока овощей, не соответствующих требованиям ГОСТ, не поступало. Все доброкачественное, соответствующее нормативным документам", - рассказал начальник ветеринарно-санитарной службы Василий Дрягилев.

Для проверки, по его словам, из каждой тонны закупленных овощей и фруктов выбирают несколько килограммов и затем тщательно изучают их на содержание в них вредных веществ. Проверке также подвергаются и продукты из России, так как при длительной транспортировке они могут испортится. Контроль качества в лаборатории тщательный, ведь эти продукты затем попадут на стол солдат и офицеров, от здоровья которых зависит качество выполнения боевых задач.

На авиабазе есть также собственная пекарня - единственное место в Сирии, где пекут привычный любому жителю России хлеб. При этом местные хлебопеки решили добавить в него уникальности и назвали его "Хмеймимским" - с таким клеймом, которое наносится специальным трафаретом, из пекарни выходит каждая буханка.

В систему МТО авиабазы входит также прачечный комплекс, где с раннего утра до поздней ночи работают промышленные стиральные машины, солдатские и офицерские бани, ветеринарная служба, которая отвечает за содержание верных помощников саперов - минно-розыскных собак и множество других служб, которые уже более пяти лет обеспечивают жизнедеятельность базы.

Девиз подразделений материально-технического обеспечения на Хмеймиме написан на небольшом постаменте у входа на станцию обслуживания автотехники - "Никто лучше нас" и он, как отмечают сами военные-тыловики, как нельзя лучше отражает качество их работы, от которого напрямую зависит комфортная служба остальных военнослужащих.

О подразделениях МТО

1 августа исполняется 320 лет со дня образования служб тылового обеспечения российской армии и флота. Тыловые подразделения российской армии ведут свою историю с 1700 года, когда император Петр I подписал указ о хлебных запасах для военнослужащих.

В современной России День тыла Вооруженных сил 1 августа начали отмечать с 1998 года. Дата выбрана не случайно - 1 августа в 1941 году было образовано Главное управление тыла Рабоче-крестьянской Красной армии, которое объединило в себе множество служб обеспечения и снабжения военных.