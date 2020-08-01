Молебен по случаю 320-летия Службы тыла и 90-летия ВДВ прошел в Главном храме ВС России

КУБИНКА /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. В Главном храме Вооруженных сил прошел молебен по случаю 320-летия Службы тыла и отмечаемого в воскресенье 90-летия ВДВ, который провел ключарь храма епископ Клинский Стефан, передает ТАСС с места события. В молебне принял участие министр обороны Сергей Шойгу, заместители министра, командование ВДВ, ветераны, военнослужащие подразделений тыла и ВДВ.

Для проведения молебна в верхнем храме были выставлены икона преподобного Иосифа Волоцкого - небесного покровителя военнослужащих и гражданского персонала службы материально-технического обеспечения ВС России, а также икона пророка Илии - небесного покровителя ВДВ. Каждый желающий после молебна смог приложиться к святыням.

"Сегодня личный состав органов материально-технического обеспечения (МТО) войск достойно продолжает традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства. Вся система МТО работает для достижения главной цели - поддержания высокой боевой готовности и боеспособности ВС России", - отметили в Минобороны.

В честь праздника на соборной площади храма развернута выставка образцов вооружения и военной техники, применяемых в структурах МТО. Гости смогли познакомиться с военной формой одежды от Петровских времен до современного парадного генеральского кителя. На развернутых полевых пунктах питания все желающие попробовали свежевыпеченный хлеб и гречневую кашу.