Воздушно-десантные войска отмечают 90 лет со дня своего образования

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) Вооруженнных сил России в воскресенье отмечают 90 лет со дня основания. В этом году к традиционным праздничным торжествам Министерством обороны и командованием ВДВ приурочен ряд юбилейных мероприятий.

В канун праздника в Главном храме Вооруженных сил прошел молебен по случаю отмечаемого в воскресенье 90-летия ВДВ. В молебне принял участие министр обороны Сергей Шойгу, заместители министра, командование ВДВ, ветераны, военнослужащие подразделений ВДВ. На полигоне Алабино прошел большой военно-спортивный праздник.

Мероприятие открыли ансамбль песни и пляски ВДВ и 12 парашютистов, символизировавших первый воздушный десант в составе подразделения под Воронежем 2 августа 1930 года, что ознаменовало рождение "крылатой пехоты". Затем воины отдельного разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ выступили с показательными выступлениями по рукопашному бою с прохождением полосы препятствий. Продолжил праздник динамический показ техники ВДВ, пролет авиации, высотное десантирование с высоты 8 тыс. метров и розыгрыш тактических эпизодов.

"Во все времена воинам "крылатой пехоты" доверяли самые сложные и ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно. Безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага", - сказал в ходе мероприятия министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр напомнил, что за проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны тысячи офицеров, сержантов и солдат ВДВ награждены орденами и медалями, 296 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Всем воздушно-десантным дивизиям присвоено почетное наименование "гвардейская". Беспримерную самоотверженность и стойкость "голубые береты" продемонстрировали в Афганистане, на Северном Кавказе, в Югославии и других горячих точках. "Нынешнее поколение воинов-десантников, как и прежде, отличает безупречное боевое мастерство, умение во что бы то ни стало добиваться поставленных целей", - отметил Шойгу.

"В этот торжественный день хочу выразить благодарность ветеранам, которые стояли у истоков славных традиций нерушимого десантного братства, продолжают оставаться в строю и передают свой бесценный опыт молодежи", - сказал министр, поздравив участников и зрителей праздника.

Особенности празднования

В канун дня ВДВ Минобороны открыло на своем официальном сайте интерактивный раздел, посвященный 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. В разделе можно ознакомиться с уникальными документами Центрального архива министерства. В разделе опубликованы докладные записки, боевые донесения, нормативные документы, перечень подразделений и корпусов и другое.

В преддверии праздника бывший командующий войсками, ныне глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов представил книгу, посвященную первым четырем командующим ВДВ. Речь идет о генералах Красной армии Василии Глазунове, Александре Капитохине, Иване Затевахине и Василии Глаголеве.

"Книга главы комитета раскрывает жизненный путь четырех командующих, стоящих у истоков формирования ВДВ во время Великой Отечественной войны", - отметила пресс-секретарь Шаманова Яна Гордиевская.

В связи с праздничными мероприятиями в Москве 2 августа будет ограничено движение транспорта с 06:00 до 16:00 на Ильинке и Васильевском спуске, а также с 08:00 до 10:00 на улице Советской армии. В ГИБДД попросили водителей заранее выбирать маршрут движения, а также строго выполнять требования сотрудников Госавтоинспекции и предписания дорожных знаков. При этом в кассах и билетных автоматах столичного метрополитена начали продавать тематические карты "Тройка" и проездные билеты "Единый", посвященные 90-й годовщине образования ВДВ.

В Санкт-Петербурге городской водоканал с 09:00 мск 2 августа по 09:00 мск 3 августа в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня Воздушно-десантных войск отключит фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга. "Такие меры носят вынужденный характер, они принимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах", - сообщили в пятницу в пресс-службе водоканала.

История ВДВ

Как напомнил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, 13 апреля 1929 года в район поселка Гарм на территории современного Таджикистана на нескольких самолетах прибыла группа красноармейцев, которая при поддержке местных жителей разгромила отряд басмачей. Этот исторический факт явился одним из начальных этапов становления ВДВ.

2 августа 1930 года под Воронежем на учениях ВВС Московского военного округа высадился воздушный десант, состоявший из двенадцати парашютистов-добровольцев 11-й авиабригады. С тех пор эта дата считается днем зарождения Воздушно-десантных войск. Первый воздушно-десантный отряд в СССР был образован в 1931 году в Ленинградском военном округе.

В 1932 году началось формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск. 11 декабря 1932 года принято постановление Реввоенсовета СССР о создании воздушно-десантных подразделений. В 1941 году на базе воздушно-десантных бригад были организованы корпуса численностью свыше 10 тыс. человек каждый. После своего основания воздушно-десантные войска входили в состав ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Бригады ВДВ участвовали в вооруженном конфликте на Халхин-Голе и в советско-финской войне. В начале Великой Отечественной войны все пять воздушно-десантных корпусов принимали активное участие в боях с немецкими захватчиками. За боевые заслуги в ходе войны всем воздушно-десантным соединениям было присвоено звание гвардейских. Тысячи солдат, сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями, 296 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1946 году одновременно с переименованием РККА в Вооруженные силы СССР ВДВ были включены в состав Сухопутных сил с подчинением министру обороны. На протяжении почти четверти века (в 1954-1959 и 1961-1979 гг.) десантниками руководил генерал армии Василий Маргелов, при котором сформировалась основа структуры современных ВДВ, были значительно усилены огневая мощь и мобильность десантных подразделений. Десантные войска стали элитой Вооруженных сил.

После распада СССР ВДВ стали самостоятельным родом войск в резерве главнокомандующего РФ. За мужество и героизм, проявленные ими, в послевоенный период более 100 десантников удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России, около 40 тыс. награждены орденами и медалями. Десантники выполняли боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии, Югославии.

ВДВ сейчас

В 2014 году в подмосковной Кубинке на базе 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ создана 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада спецназначения ВДВ. В других соединениях ВДВ дополнительно сформированы разведывательные батальоны. Также в состав воздушно-десантных войск входит 38-я отдельная бригада управления ВДВ (Московская обл.), 150-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (Московская обл.) и 35-й отдельный медицинский отряд ВДВ (Псков).

В 2016 году в шести десантно-штурмовых соединениях были сформированы танковые роты (по одной в каждом). В начале прошлого года три из них были преобразованы в танковые батальоны. Также в составе ВДВ действуют роты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и роты беспилотников. В феврале 2019 года командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщил в интервью газете "Красная Звезда", что в составе войск будет сформирована еще одна дивизия, а также артиллерийская бригада. С 2018 года идет формирование подразделений ВДВ нового, "легкого" типа.

В настоящее время выполняется план оснащения ВДВ современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техникой на период до 2020 года. С 2016 года ВДВ вооружаются боевыми машинами десанта БМД-4М и бронетрансопртерами БТР-МДМ "Ракушка", бронеавтомобилями "Рысь" (локализованная в РФ версия Iveco LMV). Для подразделений нового типа разрабатываются специализированные модификации вертолетов Ми-8АМТШ-ВН, легкие багги и бронеавтомобили "Стрела", а также броневики с 30-мм пушками "Тайфун-ВДВ".

По сообщению командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, в прошлом году частями ВДВ было проведено более 2 400 мероприятий боевой подготовки, 400 командно-штабных и тактических учений. Десантники совершили около 177 тыс. прыжков с парашютом, было десантировано более 362 единиц боевой техники. В апреле этого года военнослужащие ВДВ впервые совершили десантирование с высоты 10 тыс. метров в условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа.

В состав учебно-материальной базы войск по состоянию на июль 2020 года входят 15 полигонов, в том числе один полигон центрального подчинения ВДВ Струги Красные (Псковская обл.). До конца 2020 года на территории Центрального федерального округа планируется построить еще три военных полигона для боевой подготовки десантников.

Кадры для ВДВ готовит ряд учебных заведений: Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, Тульское суворовское военное училище (возрождено в 2016 году), Омский кадетский военный корпус, 242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ (Омск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.