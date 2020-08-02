Путин поздравил российских десантников с профессиональным праздником и 90-летием ВДВ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженнных сил РФ с профессиональным праздником и 90-летием образования ВДВ, отметив высочайший уровень подготовки десантников при проведении миротворческих миссий и спецопераций. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Вы по праву гордитесь славной историей легендарной "крылатой пехоты", именами ее отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей, которые всегда с честью решали поставленные задачи при проведении специальных операций и миротворческих миссий, демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку", - отметил президент.

Путин выразил особую благодарность и признательность воевавшим в десантный войсках ветеранам Великой Отечественной войны. "Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность Присяге и Отчизне", - добавил он.

2 августа 2020 года Воздушно-десантные войска Вооруженнных сил России отмечают 90 лет со дня основания.