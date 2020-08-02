Медведев поздравил десантников с 90-летием ВДВ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил ветеранов и личный состав Воздушно-десантных войск с 90-летней годовщиной их создания. Об этом в воскресенье сообщили в секретариате заместителя председателя Совбеза РФ.

"2 августа 1930 года во время учений под Воронежем советские парашютисты-десантники положили начало легендарному пути Воздушно-десантных войск нашей страны. Героические страницы истории ВДВ напоминают о труднейших испытаниях, которые были пройдены "голубыми беретами" с огромной самоотверженностью, честью и достоинством, - отметил Медведев в своем поздравлении. - Выполняя различные задачи в любой точке земного шара, наши десантники всегда демонстрировали мужество, верность долгу и несгибаемую волю к победе".

По словам Медведева, "и сегодня "крылатая пехота" остается на передовой, высаживается там, где наиболее опасно и нужно четко действовать на опережение". Именно поэтому она по праву считается элитой российской армии, подвигами и достижениями которой гордятся государство и общество.

Дмитрий Медведев пожелал российским десантникам и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.