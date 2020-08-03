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Мантуров сообщил о решении проблем с двигателями и тепловизорами "Арматы"

Тепловизоры являются полностью импортозамещенным российским продуктом, которые производит компания "Швабе", рассказал глава Минпромторга

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Разработчики новейшего российского танка Т-14 "Армата" решили проблемы с двигателями и тепловизорами этой машины, сообщил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Да. И по двигателям, и по тепловизорам вопросы решены. Двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ при проектировании", - сказал он.

"Что касается тепловизоров, я могу с уверенностью сказать, что у нас полностью импортозамещенный российский продукт, который производится "Швабе", - отметил министр.

Войсковые испытания "Арматы" идут по графику Минобороны, добавил Мантуров.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне "Уралвагонзавод" (входит в Ростех). На ее базе создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и ряд других бронемашин.

Россия готовит "Армату" на экспорт. Как говорил Мантуров в апреле, РФ планирует начать работу с иностранными заказчиками "Арматы" в 2021 году и уже получила ряд предварительных запросов. Серийные поставки танков в войска начнутся в 2021 году. Танк уже испытывался в Сирии.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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