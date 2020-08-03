Ударный беспилотник "Охотник" начнут серийно поставлять в 2024 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Серийные поставки новейшего тяжелого ударного стелс-беспилотника "Охотник" Министерству обороны России начнутся к 2024 году. Об этом в понедельник президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Мы от министерства обороны получили задачу ускорить проведение опытно-конструкторских работ, максимально сдвинуть "влево", так, чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем", - сообщил Слюсарь.

Он напомнил, что "Охотник" обладает беспрецедентными возможностями, у аппарата наибольший боевой радиус действия среди российских беспилотников, самая широкая номенклатура вооружения, самый широкий состав оборудования.

"Машины подобного класса две страны только, США и Китай, проектируют и производят", - подчеркнул глава ОАК.

Об "Охотнике"

Разработанный в КБ Сухого беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года. В Минобороны РФ тогда не уточняли, с какого военного аэродрома был выполнен взлет аппарата. Полет продолжался более 20 минут под управлением оператора.

27 сентября 2019 года беспилотник выполнил полет совместно с истребителем Су-57. "Охотник" маневрировал в воздухе в автоматическом режиме на высоте около 1 600 метров, продолжительность полета составила более 30 мин.

Беспилотник "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч.