Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ взлетит до конца августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершит первый испытательный полет до конца августа этого года. Об этом в понедельник президенту России Владимиру Путину доложил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Я надеюсь, до конца августа в Таганроге взлетит у нас долгожданный глубокомодернизированный Ту-95", - сказал Слюсарь.

По его словам, машина полностью обновлена, усовершенствованию подвергся даже планер самолета.

"Мы усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты планера. Машина с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами, и, собственно, боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации", - пояснил Слюсарь.

После первого полета испытания продолжатся, как и последующая модернизация всего парка стратегических ракетоносцев.

Как сообщали в марте в пресс-службе "Туполева", совместно с ТАНТК им. Г. М. Бериева параллельно завершены работы над первым глубокомодернизированным Ту-95МСМ. Велась отработка обновленных систем самолета.