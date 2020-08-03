Учения ВМФ России "Океанский щит - 2020" начались на Балтике

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Военно-морские учения "Океанский щит - 2020" с участием более 30 кораблей начались в Балтийском море. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Военно-морские учения "Океанский щит-2020" начались под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова", - говорится в сообщении. По данным Минобороны, в них задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

Как уточнили в министерстве, в ходе учений будут выполнены практические пуски ударных и зенитных ракет, артиллерийские стрельбы.

На первом этапе боевые корабли вышли из пунктов базирования, с привлечением минно-тральных кораблей отработали противоминные задачи, после чего завершили развертывание в назначенных районах Балтики.

"В настоящее время силы отрабатывают вопросы отражения ударов средств воздушного нападения противника, поражения его корабельных сил, поиска и уничтожения подводных лодок, высадки тактических десантов", - добавили в Минобороны.

По завершении основной фазы маневров корабли и суда перейдут в места постоянного базирования на Балтике, а также на Северный и Черноморский флоты и Каспийскую флотилию.