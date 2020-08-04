Эшелон военной техники прибыл из Китая в Россию для участия в "Танковом биатлоне"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Воинский эшелон национально-освободительной армии Китая (НОАК) прибыл на станцию Забайкальск с техникой для участия в "Танковом биатлоне" в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В составе эшелона - платформы с танками Type-96, специальной ремонтно-восстановительной и обслуживающей техникой, вагоны с материально-техническими средствами и штатными боеприпасами. Этим же эшелоном прибыла передовая группа, в том числе механики-водители танков, инженерно-технический команды НОАК, принимающей участие в "Танковом биатлоне", - говорится в сообщении.

В составе воинского эшелона прибыла команда из 27 военнослужащих, а также 18 единиц бронированной и колесной техники. Личный состав команды НОАК был обследован на наличие коронавируса нового типа, заболевшие не выявлены.

Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября, всего запланировано 30 конкурсов. Шесть из них будут проведены на территории четырех государств: "Воин мира" - в Армении, "Кубок моря" - в Азербайджане, "Полярная звезда" и "Снайперский рубеж" - в Белоруссии, "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль" - в Узбекистане. Остальные 24 конкурса, включая "Танковый биатлон", пройдут на территории России.