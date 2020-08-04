Команда ВДВ стала победителем Всероссийского этапа конкурса "Эльбрусское кольцо - 2020"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 августа. /ТАСС/. Команда Воздушно-десантных войск (ВДВ) стала победителем всероссийского этапа конкурса Армейских игр на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо - 2020", прошедшего в Кабардино-Балкарии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Подразделение ВДВ показало лучший результат при выполнении специальных задач соревнований: по индивидуальному лазанию на скалодроме, по лазанию в связках на искусственном скальном рельефе, наведению навесной и параллельной переправы через горную реку, десантированию с совершением марш-броска, транспортировке пострадавшего, совершению марша с Приюта-11 на гору Эльбрус и скоростному восхождению с поляны Азау на гору Эльбрус", - говорится в сообщении.

Военнослужащие совершили 105-километровый марш вокруг горы Эльбрус и решили 15 специальных задач на высоте более 3,5 тыс. метров. За шесть суток марша горные стрелки преодолели семь перевалов, шесть ледников, два ледовых плато, пять горных рек, отметили в пресс-службе. Лучший альпийский взвод ВДВ представит Вооруженные силы РФ на международном этапе "Эльбрусского кольца", который пройдет с 23 августа по 5 сентября на базе спортивного центра "Терскол".

Конкурс "Эльбрусское кольцо" проводится с 2015 года, это шестые соревнования подряд. В них принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, а также войск Росгвардии.