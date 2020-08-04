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Шойгу ввел ежемесячную надбавку для 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей

Министр уточнил, что надбавка устанавливается от оклада по воинской должности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о введении ежемесячной надбавки для более чем 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей. Об этом министр сообщил во вторник на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения", - рассказал министр. Он добавил, что "в среднем ее размер составит 23 тыс. рублей в месяц".

Шойгу уточнил, что надбавка устанавливается от оклада по воинской должности (для офицеров - 100%, для прапорщиков и сержантов - 110%, для солдат - 120%) и затронет более 45 тыс. военнослужащих.

"Требую от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом", - подчеркнул министр.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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