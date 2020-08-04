Комплексы "Искандер" нанесут массированный ракетный удар на учениях под Астраханью

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Учения с нанесением массированного ракетного удара комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-С" пройдут на этой неделе в Астраханской области, в сборах примут участие генералы и офицеры центральных органов военного управления, заявили во вторник в Минобороны РФ.

"На полигоне в Астраханской области будут проведены учения с подразделениями ракетных войск и артиллерии по нанесению массированного ракетного удара комплексом "Искандер", а также реактивными снарядами реактивных систем залпового огня РСЗО "Торнадо-С", - говорится в сообщении.