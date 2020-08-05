Он вывел "МиГ" на мировой уровень. Какое наследие оставил авиаконструктор Артем Микоян

Истребители разработки и производства РСК "МиГ" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации, госкорпорации "Ростех") по-прежнему остаются одними из наиболее востребованных в мире. По данным английского справочника World Air Forces 2020, изданного старейшим в мире авиационно-космическим журналом Flight International, истребители семейства МиГ-29 занимают пятое место в топ-10 самых популярных боевых самолетов в мире. Как отмечает издание, в строю находится около 800 этих машин, которые составляют около 5% от общемирового парка боевой авиации.
Именно МиГ-29 открыл новую эру в развитии легких истребителей. Впоследствии на его основе были успешно созданы палубные истребители МиГ-29К/КУБ для ВМС Индии, что дало толчок появлению целого семейства унифицированных между собой модификаций. Сегодня вершиной технологического развития линейки самолетов "МиГ" является авиационный комплекс МиГ-35. Его характеристики максимально приближены к самолетам пятого поколения. Ожидается, что в ближайшем будущем им будет вооружена вся легкая истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ. "Аэродинамическая компоновка самолета МиГ-29 доведена практически до идеала. Инновации МиГ-35 — внутри. Это принципиально новый самолет", — рассказал в одном из интервью Сергей Коротков, генеральный конструктор, заместитель генерального директора ПАО "ОАК".
Работы по созданию легкого фронтового истребителя МиГ-29 развернули еще в конце 1960-х в КБ, которым руководил Артем Иванович Микоян. При нем это было не просто бюро, а целая самолетная империя, уже тогда известная на весь мир.
На пути к истребительной авиации
При рождении Микоян имел имя Анушаван Ованесович. Родился 5 августа 1905 года в селении Санаин Борчалинского уезда Тифлисской губернии (ныне — город Алаверди, Армения). Отец работал на медеплавильном заводе, мать — домохозяйка. Старший брат — Анастас Микоян — был известным советским государственным и политическим деятелем, "любимым наркомом Сталина".
Начальное двухклассное образование Артем получил в сельской школе. После смерти отца продолжил обучение в армянской школе в Тифлисе (ныне — Тбилиси, Грузия). В 1923 году в Ростове-на-Дону поступил в школу фабрично-заводского ученичества при заводе "Красный Аксай", был учеником токаря. В 1925-м переехал в Москву, где работал токарем на заводе "Динамо".
В декабре 1928-го призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В 1931 году направлен в Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е. Жуковского (ныне — Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина). В 1935-м проходил производственную практику в Харькове. Вместе с другими слушателями академии в 1937-м построил свой первый легкий самолет — авиетку "Октябренок", получившую высокую оценку Центрального аэроклуба.
В том же году защитил дипломный проект и получил звание военного инженера-механика ВВС РККА и был назначен военным представителем на авиационный завод №1 им. Авиахима, куда в начале 1939-го было переведено ОКБ Николая Поликарпова. В марте 1939 года Артема Ивановича перевели из военной приемки в НКАП — в ОКБ Поликарпова, где его назначили начальником КБ-1 по маневренным истребителям.
8 декабря 1939 года Микоян назначен руководителем нового Особого конструкторского отдела (ОКО), организованного на том же заводе. Этот день стал днем рождения нового КБ. Там он вырастет до главного конструктора, а его заместителем станет авиаконструктор Михаил Гуревич.
Вскоре после начала Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года, завод №1 эвакуировали в Куйбышев (ныне — Самара). После возвращения коллектива ОКО и опытного цеха в Москву в марте 1942-го Микоян становится директором и главным конструктором опытного завода №155 (ОКБ-155, с 1966 года — Московский машиностроительный завод "Зенит"). Впоследствии — в 1971-м — заводу присвоят имя А.И. Микояна (ныне — ОКБ им. А.И. Микояна в составе РСК "МиГ"). В декабре 1956 года Артема Ивановича назначили на должность генерального конструктора.
Под руководством Микояна и Гуревича в 1940–1945 годах было разработано 15 самолетов с высокими летно-техническими характеристиками, в том числе истребители МиГ-1 и МиГ-3 (1940), которые приняли участие в Великой Отечественной войне.
Наивысшие результаты в ходе испытаний показали высотный истребитель-перехватчик И-224 (1944), поднявшийся на высоту 14 100 м, истребитель И-225 (1944), показавший максимальную скорость 726 км/ч, а также И-250 (1945) с комбинированной силовой установкой, достигший с применением реактивного ускорителя скорости 820 км/ч.
Реактивная эра Микояна
В послевоенные годы совместно с Гуревичем разрабатывает скоростные и сверхзвуковые фронтовые реактивные самолеты. Первым среди которых был истребитель МиГ-9. На его базе также построены два опытных учебно-тренировочных самолета, на одном из которых проводили испытания катапультного кресла пилота.
30 декабря 1947 года в воздух поднялся первый опытный экземпляр МиГ-15, который стал первым советским серийным истребителем со стреловидным (35°) крылом. Его серийный выпуск осуществлялся на девяти авиационных заводах СССР, на которых было построено в общей сложности 12 942 самолета этого типа. Также его по лицензии выпускали в Польше и Чехословакии.
МиГ-15 был огромным успехом ОКБ Микояна. Он отличался простотой и надежностью конструкции, высокими летными и эксплуатационными качествами, а также мощным вооружением, состоящим из одной пушки калибра 37 мм и двух — калибра 23 мм. Модификация МиГ-15бис стала базой для испытаний в начале 1950-х годов первых отечественных радиолокационных станций, также проходили отработку различные образцы авиаоборудования и вооружения.
Машина удостоилась мирового признания как самолет-солдат. Именно "пятнадцатые" показали свое заметное преимущество в небе над американскими истребителями в ходе корейской войны. МиГ-15 завоевал себе право называться одним из лучших серийных истребителей начала 1950-х годов, принеся ОКБ Микояна мировую известность. За создание и освоение в серии, разработку его систем и агрегатов группе работников были присуждены Сталинские премии.
В результате совершенствования МиГ-15бис был создан истребитель МиГ-17. Стреловидность крыла у него увеличилась с 35° до 45°. На самолете удлинили фюзеляж и увеличили площадь тормозных щитков. В результате чего повысились его скоростные и маневренные качества.
Созданные на его основе истребители-перехватчики МиГ-17П и МиГ-17ПФ стали первыми массовыми боевыми самолетами войск противовоздушной обороны (ПВО) СССР, образованных в 1954-м. Всего было выпущено 8045 самолетов МиГ-17 всех модификаций. Также они строились в Польше, Китае и Чехословакии. Участвовали в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке.
Последовательное развитие МиГ-15 и МиГ-17 позволило микояновскому КБ к середине 1950-х годов подойти к созданию всепогодных истребителей, а затем и самолетов со сверхзвуковой скоростью полета. Первым советским серийным сверхзвуковым истребителем стал МиГ-19. Уже в первых испытательных полетах машина преодолела скорость звука, а затем достигла максимальной скорости — 1452 км/ч.
Для решения задач ПВО на базе самолета созданы перехватчики МиГ-19П и МиГ-19ПМ. Также был построен целый ряд опытных и экспериментальных самолетов, на которых производилась отработка системы дозаправки топливом в полете, системы безаэродромного старта, вооружения и бортового оборудования.
Однако массовое признание получил другой сверхзвуковой микояновский самолет — МиГ-21. Он создавался как легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель с треугольным крылом и одним двигателем тягой 5100 кгс, имеющий по сравнению с двухдвигательными самолетами при сохранении высокой тяговооруженности преимущество в массе конструкции и расходе топлива на один самолето-вылет.
Его первая массовая модификация МиГ-21Ф была создана в 1958-м. Самолет относился к третьему поколению. Дальнейшее развитие получил в виде всепогодного истребителя-перехватчика с бортовой РЛС и управляемым ракетным вооружением.
МиГ-21 стал одним из самых знаменитых и популярных истребителей в мире. На его модификациях было установлено 24 мировых рекорда. Он выпускался серийно более 30 лет во многих версиях, состоял на вооружении 49 стран и участвовал во многих военных конфликтах. В СССР было построено 10 616 этих самолетов.
Рекорды не побиты
В 1967 году был создан МиГ-23 — первый советский истребитель с изменяемой стреловидностью крыла. Вскоре он стал основным истребителем ВВС страны, заменив в этом качестве самолеты МиГ-21.
С конца 1960-х параллельно с доводкой МиГ-23 разрабатывался на его базе фронтовой истребитель-бомбардировщик МиГ-23Б. Затем появилась версия МиГ-23БМ с принципиально новым цифровым прицельно-навигационным комплексом и мощной шестиствольной пушкой калибра 30 мм. Впоследствии она получила название МиГ-27 и стала основой для создания ряда новых модификаций.
МиГ-23 и МиГ-27 стали первыми отечественными фронтовыми самолетами, способными применять высокоточное оружие по наземным целям. И с середины 1970-х годов и на протяжении более 20 лет составляли основу истребительно-бомбардировочной авиации СССР Советского Союза и некоторых зарубежных стран. Общий объем выпуска превысил 6 тыс. единиц, из которых почти 1,5 тыс. пошло на экспорт. И их эксплуатация за рубежом все еще продолжается.
В 1960-х под руководством Микояна был создан принципиально новый самолет, способный летать на высоте 20 км со скоростью 3000 км/ч. Это был высотный истребитель-перехватчик МиГ-25П. С начала 1970-х машины начали поступать в части истребительной авиации войск ПВО.
Параллельно с МиГ-25П в серийное производство был запущен и высотный самолет-разведчик МиГ-25Р, а с 1970-го — созданный на его базе разведчик-бомбардировщик МиГ-25РБ, который помимо ведения фото- и радиоразведки мог наносить бомбовые удары по наземным целям (мог принимать на борт до 5 тыс. кг бомб). Реализованная на нем концепция разведывательно-ударного комплекса на много лет опередила свое время и стала общепринятой в мировой практике создания вооружения и военной техники в конце XX века.
Всего до 1985 года было выпущено 1106 самолетов МиГ-25 всех модификаций. Часть машин была экспортирована в Алжир, Болгарию, Индию, Ирак, Ливию и Сирию.
Семь лет не дожил Микоян (скончался 9 декабря 1970 года, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище) до абсолютного рекорда, который вряд ли будет побит в обозримом будущем. В 1977 году МиГ-25М поднялся на высоту полета 37 650 м.
Благодаря уникальным скоростным и высотным характеристикам на опытных самолетах МиГ-25 в период с 1965 по 1997 год было установлено 39 мировых авиационных рекордов скорости, высоты полета и времени набора высоты. И часть из них не побита до сих пор.
У истоков четвертого поколения
Еще при Микояне в конце 1960-х годов началось создание истребителя четвертого поколения — "тема 29" (так называли создание легкого истребителя). Все конструкторские инновации придали новому МиГ-29 высокую маневренность, а мощные новые двигатели — высокую тяговооруженность.
В одном из интервью ТАСС летчик-испытатель РСК "МиГ" Михаил Беляев рассказывал, что, когда в конце 1980-х годов началось массовое перевооружение на МиГ-29, в сравнении с предыдущими самолетами "это была маленькая революция, и у меня в сознании, в частности".
По мнению журналистов американского издания The National Interest, МиГ-29 стал первым российским реактивным истребителем четвертого поколения, "обладавшим смертоносным видом в отличие от более ранних советских машин. Быстрый и проворный, он мог обогнать любой истребитель НАТО, при этом самолет оснащен самыми современными ракетами". Запад давно признал микояновское наследие — все те технологи и инновации, которые были заложены конструктором еще при жизни, живут до сих пор.
Также в конце 1960-х при Микояне приступили к разработке первого в стране истребителя четвертого поколения, которым стал двухместный истребитель-перехватчик Е-155МП, принятый в 1981-м на вооружение под названием МиГ-31.
Он строился по схеме самолета МиГ-25П, но имел экипаж из двух человек — летчика и штурмана-оператора, размещавшихся тандемом. Внедрение РЛС с фазированной антенной решеткой (ФАР) на истребитель стало большим достижением микояновского ОКБ. Другие самолетостроительные компании мира смогли приступить к аналогичным работам лишь в конце XX века.
Вооружение самолета включало ракеты большой дальности Р-33 с радиолокационными головками самонаведения. На поздних модификациях арсенал был расширен. Также установленная на нем система управления вооружением обеспечивает сопровождение и перехват до 10 целей и позволяет вести огонь сразу по нескольким целям, летящим на разных высотах с различными скоростями и курсами.
По своим скоростным и высотным характеристикам МиГ-31 уникален до сих пор. Он с легкостью может подняться на высоту более 20 км, разогнаться до 3000 км/ч и запустить гиперзвуковую ракету с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекса "Кинжал". О ее создании стало известно совсем недавно — в 2018 году. И именно МиГ-31К стал носителем этого мощного гиперзвукового оружия.
Освоение первых сверхзвуковых самолетов в серийном производстве, двигатель с форсажной камерой, установка бортовой радиолокационной станции на истребитель, преодоление теплового барьера, реализация концепции разведывательно-ударного комплекса, орбитальный самолет, радар с фазированной антенной решеткой на истребителе — это далеко не полный список научных и технологических достижений Артема Микояна, навсегда опередивших свое время.
Сегодня в РСК "МиГ" не забывают о наследии выдающегося конструктора, продолжая совершенствовать микояновскую школу самолетостроения. Так, новый легкий многофункциональный истребитель МиГ-35 может решать задачи по разведке, патрулированию, поражению наземных и надводных целей на больших расстояниях, а также способен вести действия в конфликтах высокой интенсивности.
"Это самостоятельная машина, которая в меньшей степени зависит от наземных служб и способна на эффективное сетевое взаимодействие. МиГ-35 соответствует стандартам XXI века по надежности, ремонту и обновлениям", — говорил в одном из интервью Илья Тарасенко, заместитель гендиректора ОАК. А значит, у России появился новый самолет-солдат от прославленной корпорации, достойно продолжающей дело Артема Микояна.
Роман Азанов