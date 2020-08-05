Он вывел "МиГ" на мировой уровень. Какое наследие оставил авиаконструктор Артем Микоян

5 августа исполнилось 115 лет со дня рождения известного советского авиаконструктора, одного из родоначальников реактивной авиации в нашей стране. Благодаря организаторским способностям он превратил "МиГ" в главное истребительное конструкторское бюро (КБ) СССР — на его самолетах было установлено свыше 100 мировых рекордов, в том числе абсолютный рекорд высоты полета. И до сих пор микояновские машины составляют основу боевой авиации многих стран мира

Истребители разработки и производства РСК "МиГ" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации, госкорпорации "Ростех") по-прежнему остаются одними из наиболее востребованных в мире. По данным английского справочника World Air Forces 2020, изданного старейшим в мире авиационно-космическим журналом Flight International, истребители семейства МиГ-29 занимают пятое место в топ-10 самых популярных боевых самолетов в мире. Как отмечает издание, в строю находится около 800 этих машин, которые составляют около 5% от общемирового парка боевой авиации.

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Именно МиГ-29 открыл новую эру в развитии легких истребителей. Впоследствии на его основе были успешно созданы палубные истребители МиГ-29К/КУБ для ВМС Индии, что дало толчок появлению целого семейства унифицированных между собой модификаций. Сегодня вершиной технологического развития линейки самолетов "МиГ" является авиационный комплекс МиГ-35. Его характеристики максимально приближены к самолетам пятого поколения. Ожидается, что в ближайшем будущем им будет вооружена вся легкая истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ. "Аэродинамическая компоновка самолета МиГ-29 доведена практически до идеала. Инновации МиГ-35 — внутри. Это принципиально новый самолет", — рассказал в одном из интервью Сергей Коротков, генеральный конструктор, заместитель генерального директора ПАО "ОАК".

МиГ-35 — это уникальный инновационный продукт как с точки зрения примененных в нем технологий, позволяющих самолету демонстрировать высокие характеристики, так и с точки зрения его эксплуатации и обслуживания. Сегодня инженеры опытно-конструкторского бюро (ОКБ) им. А.И. Микояна уже работают над новыми проектами пилотируемой и беспилотной авиационной техники. Безусловно, все это говорит об успешном настоящем и большом будущем ОКБ, созданного уже более 80 лет назад великим авиаконструктором Артемом Микояном Илья Тарасенко генеральный директор ПАО "Компания "Сухой", заместитель генерального директора ПАО "ОАК"

Работы по созданию легкого фронтового истребителя МиГ-29 развернули еще в конце 1960-х в КБ, которым руководил Артем Иванович Микоян. При нем это было не просто бюро, а целая самолетная империя, уже тогда известная на весь мир. На пути к истребительной авиации При рождении Микоян имел имя Анушаван Ованесович. Родился 5 августа 1905 года в селении Санаин Борчалинского уезда Тифлисской губернии (ныне — город Алаверди, Армения). Отец работал на медеплавильном заводе, мать — домохозяйка. Старший брат — Анастас Микоян — был известным советским государственным и политическим деятелем, "любимым наркомом Сталина". Начальное двухклассное образование Артем получил в сельской школе. После смерти отца продолжил обучение в армянской школе в Тифлисе (ныне — Тбилиси, Грузия). В 1923 году в Ростове-на-Дону поступил в школу фабрично-заводского ученичества при заводе "Красный Аксай", был учеником токаря. В 1925-м переехал в Москву, где работал токарем на заводе "Динамо". В декабре 1928-го призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В 1931 году направлен в Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е. Жуковского (ныне — Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина). В 1935-м проходил производственную практику в Харькове. Вместе с другими слушателями академии в 1937-м построил свой первый легкий самолет — авиетку "Октябренок", получившую высокую оценку Центрального аэроклуба.

В том же году защитил дипломный проект и получил звание военного инженера-механика ВВС РККА и был назначен военным представителем на авиационный завод №1 им. Авиахима, куда в начале 1939-го было переведено ОКБ Николая Поликарпова. В марте 1939 года Артема Ивановича перевели из военной приемки в НКАП — в ОКБ Поликарпова, где его назначили начальником КБ-1 по маневренным истребителям. 8 декабря 1939 года Микоян назначен руководителем нового Особого конструкторского отдела (ОКО), организованного на том же заводе. Этот день стал днем рождения нового КБ. Там он вырастет до главного конструктора, а его заместителем станет авиаконструктор Михаил Гуревич.

Описание Михаил Гуревич и Артем Микоян © Пресс-служба РСК "МиГ"

Вскоре после начала Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года, завод №1 эвакуировали в Куйбышев (ныне — Самара). После возвращения коллектива ОКО и опытного цеха в Москву в марте 1942-го Микоян становится директором и главным конструктором опытного завода №155 (ОКБ-155, с 1966 года — Московский машиностроительный завод "Зенит"). Впоследствии — в 1971-м — заводу присвоят имя А.И. Микояна (ныне — ОКБ им. А.И. Микояна в составе РСК "МиГ"). В декабре 1956 года Артема Ивановича назначили на должность генерального конструктора. Под руководством Микояна и Гуревича в 1940–1945 годах было разработано 15 самолетов с высокими летно-техническими характеристиками, в том числе истребители МиГ-1 и МиГ-3 (1940), которые приняли участие в Великой Отечественной войне.

Наивысшие результаты в ходе испытаний показали высотный истребитель-перехватчик И-224 (1944), поднявшийся на высоту 14 100 м, истребитель И-225 (1944), показавший максимальную скорость 726 км/ч, а также И-250 (1945) с комбинированной силовой установкой, достигший с применением реактивного ускорителя скорости 820 км/ч. Реактивная эра Микояна В послевоенные годы совместно с Гуревичем разрабатывает скоростные и сверхзвуковые фронтовые реактивные самолеты. Первым среди которых был истребитель МиГ-9. На его базе также построены два опытных учебно-тренировочных самолета, на одном из которых проводили испытания катапультного кресла пилота. 30 декабря 1947 года в воздух поднялся первый опытный экземпляр МиГ-15, который стал первым советским серийным истребителем со стреловидным (35°) крылом. Его серийный выпуск осуществлялся на девяти авиационных заводах СССР, на которых было построено в общей сложности 12 942 самолета этого типа. Также его по лицензии выпускали в Польше и Чехословакии.

МиГ-15 был огромным успехом ОКБ Микояна. Он отличался простотой и надежностью конструкции, высокими летными и эксплуатационными качествами, а также мощным вооружением, состоящим из одной пушки калибра 37 мм и двух — калибра 23 мм. Модификация МиГ-15бис стала базой для испытаний в начале 1950-х годов первых отечественных радиолокационных станций, также проходили отработку различные образцы авиаоборудования и вооружения.

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Машина удостоилась мирового признания как самолет-солдат. Именно "пятнадцатые" показали свое заметное преимущество в небе над американскими истребителями в ходе корейской войны. МиГ-15 завоевал себе право называться одним из лучших серийных истребителей начала 1950-х годов, принеся ОКБ Микояна мировую известность. За создание и освоение в серии, разработку его систем и агрегатов группе работников были присуждены Сталинские премии. В результате совершенствования МиГ-15бис был создан истребитель МиГ-17. Стреловидность крыла у него увеличилась с 35° до 45°. На самолете удлинили фюзеляж и увеличили площадь тормозных щитков. В результате чего повысились его скоростные и маневренные качества.

Созданные на его основе истребители-перехватчики МиГ-17П и МиГ-17ПФ стали первыми массовыми боевыми самолетами войск противовоздушной обороны (ПВО) СССР, образованных в 1954-м. Всего было выпущено 8045 самолетов МиГ-17 всех модификаций. Также они строились в Польше, Китае и Чехословакии. Участвовали в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Последовательное развитие МиГ-15 и МиГ-17 позволило микояновскому КБ к середине 1950-х годов подойти к созданию всепогодных истребителей, а затем и самолетов со сверхзвуковой скоростью полета. Первым советским серийным сверхзвуковым истребителем стал МиГ-19. Уже в первых испытательных полетах машина преодолела скорость звука, а затем достигла максимальной скорости — 1452 км/ч.

Для решения задач ПВО на базе самолета созданы перехватчики МиГ-19П и МиГ-19ПМ. Также был построен целый ряд опытных и экспериментальных самолетов, на которых производилась отработка системы дозаправки топливом в полете, системы безаэродромного старта, вооружения и бортового оборудования. Однако массовое признание получил другой сверхзвуковой микояновский самолет — МиГ-21. Он создавался как легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель с треугольным крылом и одним двигателем тягой 5100 кгс, имеющий по сравнению с двухдвигательными самолетами при сохранении высокой тяговооруженности преимущество в массе конструкции и расходе топлива на один самолето-вылет.

Его первая массовая модификация МиГ-21Ф была создана в 1958-м. Самолет относился к третьему поколению. Дальнейшее развитие получил в виде всепогодного истребителя-перехватчика с бортовой РЛС и управляемым ракетным вооружением. МиГ-21 стал одним из самых знаменитых и популярных истребителей в мире. На его модификациях было установлено 24 мировых рекорда. Он выпускался серийно более 30 лет во многих версиях, состоял на вооружении 49 стран и участвовал во многих военных конфликтах. В СССР было построено 10 616 этих самолетов. Рекорды не побиты В 1967 году был создан МиГ-23 — первый советский истребитель с изменяемой стреловидностью крыла. Вскоре он стал основным истребителем ВВС страны, заменив в этом качестве самолеты МиГ-21.

С конца 1960-х параллельно с доводкой МиГ-23 разрабатывался на его базе фронтовой истребитель-бомбардировщик МиГ-23Б. Затем появилась версия МиГ-23БМ с принципиально новым цифровым прицельно-навигационным комплексом и мощной шестиствольной пушкой калибра 30 мм. Впоследствии она получила название МиГ-27 и стала основой для создания ряда новых модификаций.

МиГ-23 и МиГ-27 стали первыми отечественными фронтовыми самолетами, способными применять высокоточное оружие по наземным целям. И с середины 1970-х годов и на протяжении более 20 лет составляли основу истребительно-бомбардировочной авиации СССР Советского Союза и некоторых зарубежных стран. Общий объем выпуска превысил 6 тыс. единиц, из которых почти 1,5 тыс. пошло на экспорт. И их эксплуатация за рубежом все еще продолжается. В 1960-х под руководством Микояна был создан принципиально новый самолет, способный летать на высоте 20 км со скоростью 3000 км/ч. Это был высотный истребитель-перехватчик МиГ-25П. С начала 1970-х машины начали поступать в части истребительной авиации войск ПВО.

Параллельно с МиГ-25П в серийное производство был запущен и высотный самолет-разведчик МиГ-25Р, а с 1970-го — созданный на его базе разведчик-бомбардировщик МиГ-25РБ, который помимо ведения фото- и радиоразведки мог наносить бомбовые удары по наземным целям (мог принимать на борт до 5 тыс. кг бомб). Реализованная на нем концепция разведывательно-ударного комплекса на много лет опередила свое время и стала общепринятой в мировой практике создания вооружения и военной техники в конце XX века.

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Всего до 1985 года было выпущено 1106 самолетов МиГ-25 всех модификаций. Часть машин была экспортирована в Алжир, Болгарию, Индию, Ирак, Ливию и Сирию. Семь лет не дожил Микоян (скончался 9 декабря 1970 года, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище) до абсолютного рекорда, который вряд ли будет побит в обозримом будущем. В 1977 году МиГ-25М поднялся на высоту полета 37 650 м. Благодаря уникальным скоростным и высотным характеристикам на опытных самолетах МиГ-25 в период с 1965 по 1997 год было установлено 39 мировых авиационных рекордов скорости, высоты полета и времени набора высоты. И часть из них не побита до сих пор. У истоков четвертого поколения Еще при Микояне в конце 1960-х годов началось создание истребителя четвертого поколения — "тема 29" (так называли создание легкого истребителя). Все конструкторские инновации придали новому МиГ-29 высокую маневренность, а мощные новые двигатели — высокую тяговооруженность.

В одном из интервью ТАСС летчик-испытатель РСК "МиГ" Михаил Беляев рассказывал, что, когда в конце 1980-х годов началось массовое перевооружение на МиГ-29, в сравнении с предыдущими самолетами "это была маленькая революция, и у меня в сознании, в частности".

Тяговооруженность, высокая маневренность. Когда можно было выполнять воздушный бой, допустим, парой старых истребителей МиГ-23 против одного МиГ-29, при этом на "23-м" полный форсаж, везде предельные режимы, а МиГ-29 с легкостью маневрирует и уходит от преследования, раз за разом заходя в хвост этим самолетам. Я этого не понимал, пока сам не пересел на МиГ-29 Михаил Беляев летчик-испытатель РСК "МиГ", Герой России

По мнению журналистов американского издания The National Interest, МиГ-29 стал первым российским реактивным истребителем четвертого поколения, "обладавшим смертоносным видом в отличие от более ранних советских машин. Быстрый и проворный, он мог обогнать любой истребитель НАТО, при этом самолет оснащен самыми современными ракетами". Запад давно признал микояновское наследие — все те технологи и инновации, которые были заложены конструктором еще при жизни, живут до сих пор. Также в конце 1960-х при Микояне приступили к разработке первого в стране истребителя четвертого поколения, которым стал двухместный истребитель-перехватчик Е-155МП, принятый в 1981-м на вооружение под названием МиГ-31. Он строился по схеме самолета МиГ-25П, но имел экипаж из двух человек — летчика и штурмана-оператора, размещавшихся тандемом. Внедрение РЛС с фазированной антенной решеткой (ФАР) на истребитель стало большим достижением микояновского ОКБ. Другие самолетостроительные компании мира смогли приступить к аналогичным работам лишь в конце XX века.

Вооружение самолета включало ракеты большой дальности Р-33 с радиолокационными головками самонаведения. На поздних модификациях арсенал был расширен. Также установленная на нем система управления вооружением обеспечивает сопровождение и перехват до 10 целей и позволяет вести огонь сразу по нескольким целям, летящим на разных высотах с различными скоростями и курсами. По своим скоростным и высотным характеристикам МиГ-31 уникален до сих пор. Он с легкостью может подняться на высоту более 20 км, разогнаться до 3000 км/ч и запустить гиперзвуковую ракету с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекса "Кинжал". О ее создании стало известно совсем недавно — в 2018 году. И именно МиГ-31К стал носителем этого мощного гиперзвукового оружия.

Описание Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Освоение первых сверхзвуковых самолетов в серийном производстве, двигатель с форсажной камерой, установка бортовой радиолокационной станции на истребитель, преодоление теплового барьера, реализация концепции разведывательно-ударного комплекса, орбитальный самолет, радар с фазированной антенной решеткой на истребителе — это далеко не полный список научных и технологических достижений Артема Микояна, навсегда опередивших свое время. Сегодня в РСК "МиГ" не забывают о наследии выдающегося конструктора, продолжая совершенствовать микояновскую школу самолетостроения. Так, новый легкий многофункциональный истребитель МиГ-35 может решать задачи по разведке, патрулированию, поражению наземных и надводных целей на больших расстояниях, а также способен вести действия в конфликтах высокой интенсивности.

' ТАСС/Ruptly'