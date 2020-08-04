МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата самолета Falcon-20 ВВС Норвегии над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

"4 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота", - сказали в Центре.

По данным НЦУО, экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии.

После того, как норвежский самолет-разведчик развернулся от госграницы РФ, российский истребитель вернулся на аэродром базирования, уточнили в Национальном центре.

"Весь полет российского самолета МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации самолетом-разведчиком ВВС Норвегии не допущено", - отметили в НЦУО.

Это шестой подобный случай за последние 13 дней, предыдущие произошли 23, 24, 27, 30 и 31 июля. В частности, в пятницу российский Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа поднимался в воздух для перехвата над Черным морем самолета радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США.