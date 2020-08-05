Шойгу доложат о поставках новых образцов вооружения в рамках Единого дня военной приемки

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министру обороны РФ Сергею Шойгу в среду доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в Сухопутные войска, Военно-морской флот, Воздушно-космические силы и Ракетные войска стратегического назначения в рамках Единого дня приемки военной продукции, который пройдет в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министру обороны РФ доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в воинские части и соединения Сухопутных войск, Военно-Морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения", - сказали в военном ведомстве.

Шойгу также заслушает доклады руководства Минобороны РФ о ходе перевооружения и расквартирования войск, а также доклады руководства предприятий оборонно-промышленного и строительного комплексов о выполнении гособоронзаказа в первом полугодии 2020 года, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, представители строительных организаций доложат министру обороны о сдаче в эксплуатацию объектов инфраструктуры военного и социального назначения, построенных в интересах Вооруженных Сил РФ, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве напомнили, что Единый день приемки военной продукции проводится в Минобороны РФ с июля 2014 года. "Мероприятие позволяет подводить промежуточные итоги поставки вооружений и военной техники предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также осуществлять контроль хода реализации гособоронзаказа", - добавили в министерстве.