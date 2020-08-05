"Алмаз-Антей" передал Минобороны второй полковой комплект С-400

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Минобороны получило от производителя второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал российскому военному ведомству второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", - сказали в концерне.

Как отметил гендиректор концерна Ян Новиков, слова которого приводит пресс-служба, комплект был передан ведомству досрочно.

Согласно требованиям Минобороны РФ, системы ПВО выводились на полигон, где они сопровождали реальные воздушные цели, сообщили в концерне. "По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - добавили в пресс-службе.