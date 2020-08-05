Подлодка "Вепрь" после ремонта вернулась в состав ВМФ России

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Атомная подлодка проекта 971 "Вепрь" вернулась в состав Военно-морского флота России после ремонта, сообщил в среду замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах Военно-морского флота поставлены... одна отремонтированная крейсерская атомная подводная лодка (проект 971 "Вепрь" - прим. ТАСС)", - сказал он на едином дне приемки военной продукции.

Криворучко напомнил, что также в этом году флот получил первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" и атомный подводный крейсер проекта 955А ("Борей-А") "Князь Владимир".

"По стратегии развития Военно-морского флота "Бореи" призваны стать единственным типом стратегических подводных ракетоносцев в отечественном флоте", - рассказал командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота Степан Кельбас.

Кроме того, в состав ВМФ, по словам замминистра, вошли два новых корабля обеспечения проектов 23470 и 19910. Также на флот поступили 50 единиц ракетного и минно-торпедного вооружения.