Хабаровские военные получили полк С-400

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Полк в Хабаровском крае получил в 2020 году комплект зенитной ракетной системы С-400, сообщил в среду замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"В интересах Воздушно-космических сил поставлен полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", - сказал он на едином дне приемки военной продукции.

Замминистра отметил, что комплект поставили в 1529-й гвардейский зенитный ракетный полк в Хабаровске.

Командир полка Роман Капелюх заверил, что все мероприятия по перевооружению на С-400, запланированные в 2020 году, завершены. По его словам, новая система "существенно повысила возможности полка по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения противника".

Также в первом полугодии 2020 года Воздушно-космические силы России, по словам замминистра, получили 15 новых и один отремонтированный самолет (МиГ-35С, Як-130, Су-35С, Су-34, Ил-76), 36 новых и 19 прошедших ремонт вертолетов (Ми-28УБ, Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8, Ка-27, Ми-24). Кроме того, войска получили две новые и одну отремонтированную радиолокационные станции.