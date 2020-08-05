Число спутников системы "Купол" доведено до минимально штатного состава

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Единая космическая система "Купол" для контроля пусков баллистических ракет, созданная для Минобороны, доведена до минимального штатного состава, сообщил в среду гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Озар.

"Пуском четвертого космического аппарата "Тундра" единая космическая система "Купол" доведена до штатного минимального состава", - сказал он на едином дне приемки военной продукции.

Он уточнил, что аппараты, выведенные на высокоэллиптическую орбиту, контролируют районы стартов баллистических ракет "на материковых территориях и акваториях Мирового океана". Озар напомнил, что пуск четвертого спутника "Тундра" прошел 22 мая.

В июне источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что с выводом на орбиту четвертого такого спутника Россия создала базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), который позволяет непрерывно мониторить территорию США на предмет запусков баллистических ракет. По его словам, спутники "Тундра" оборудованы инфракрасными приборами наблюдения нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности, и способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков

Как сообщал ранее ТАСС другой источник в оборонно-промышленном комплексе, всего в рамках системы "Купол" должны быть задействованы девять новых аппаратов. "Купол" призван заменить прекратившие работу космические системы СПРН "Око" и "Око-1".

Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.