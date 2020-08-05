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Минобороны получило партию модернизированных гаубиц "Мста-С"

Как отметили в "Уралвагонзаводе", машина стала более быстрой и маневренной

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. "Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") в единый день военной приемки передал в Минобороны партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" по госконтракту 2019-2021 годов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе концерна.

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Генеральный директор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров доложил министру обороны Сергею Шойгу о поставке самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" новейшей модернизации в российскую армию.

"152-миллиметровая самоходная гаубица 2С19М2 - это боевая гусеничная машина, отвечающая всем требованиям к современной артиллерии. В ее конструкцию внедрены инновационные технические решения, позволяющие увеличить точность стрельбы, скорострельность и сократить время выполнения боевой задачи", - приводят в пресс-службе слова Семизорова.

Как пояснили в концерне, модернизация позволила увеличить прицельную скорострельность до 10 выстрелов в минуту, улучшить точность наведения, реализовать режим огневого налета одним орудием, улучшить параметры обитаемости (установлен кондиционер), снизить заметность в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах, повысить эксплуатационные характеристики.

Как отмечают в пресс-службе "Уралвагонзавода", машина стала более быстрой и маневренной. Особое внимание при модернизации изделия уделялось работе по повышению надежности установки, чтобы сохранить статус основной боевой системы.

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