Шойгу заявил, что проверка войск на фоне пандемии показала их высокую боеспособность

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Внезапная проверка войск, прошедшая на фоне пандемии, показала, что снижения боеспособности ВС РФ не допущено. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги.

"В целом, несмотря на отдельные ограничения при реализации планов оперативной и боевой подготовки, связанные с новой коронавирусной инфекцией, объединения, соединения и воинские части продемонстрировали высокие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности РФ. Внезапная проверка показала, что снижения способности вооруженных сил решать задачи по предназначению не допущено", - сказал Шойгу.

Глава военного ведомства подчеркнул, что привлекаемые войска и силы действовали профессионально, на всех этапах обеспечено строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов.

"Случаев нанесения ущерба государственной собственности, а также отрицательного воздействия на природную среду не допущено", - отметил министр.

По его словам, практика проведения внезапных проверок военных округов, видов и родов войск вооруженных сил будет продолжена.

Проверка морской пехоты

Подразделения морской пехоты всех флотов доказали свою исключительную роль в обороне военно-морских баз и береговых объектов во время июльской внезапной проверки боеготовности войск.

"Одним из вопросов проверки стала оценка возможностей морской пехоты выполнять задачи по предназначению. Практические действия на морских полигонах всех флотов и Каспийской флотилии показали ее исключительную роль в обороне военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в рамках внезапной проверки морские пехотинцы Черноморского флота и Каспийской флотилии высадили десант на необорудованное побережье, а подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота "успешно осуществили переброску по воздуху из Приморского края на Камчатку".

Крупнейшее мероприятие боевой подготовки

Проверка боеготовности войск, проходившая с 17 по 21 июля, стала самым масштабным мероприятием боевой подготовки войск в этом году, сообщил Шойгу.

"Проверка стала самым масштабным мероприятием оперативной подготовки этого года. На большей части территории Российской Федерации проведено 56 учений различного характера, в которых приняли участие 149 755 военнослужащих, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. Всего было задействовано 52 полигона", - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что цель проверки заключалась в получении объективной картины состояния вооруженных сил после карантинных мероприятий. Кроме того, проверка стала подготовкой войск и сил к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре.

"Мотострелковые, танковые и артиллерийские соединения совершили многокилометровые марши, отработали погрузку на железнодорожные платформы и воздушные суда. Войсками решены задачи по организации маневренной обороны и наступательных действий. При поддержке вертолетов армейской авиации осуществлялось блокирование условного противника как в горно-лесистой местности, так в городских условиях", - подвел итоги действий войск Шойгу.

Кроме того, на полигоне Капустин Яр Астраханской области расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" выполнили учебно-боевве пуски, силы ПВО отработали прикрытие районов сосредоточения войск, специалисты железнодорожных подразделений успешно навели железнодорожные переправы через водные преграды.

Такде войска РХБЗ при помощи аэрозолей замаскировали пункты управления соединений и механизированных колонн на маршах, а медицинские отряды спецназначения провели карантинные мероприятия, эвакуацию и лечение условно больных и раненых. Подразделения спецназа отработали уничтожение незаконных вооруженных формирований с десантированием из вертолетов.

Внезапная проверка боеготовности войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, отдельных соединений центрального подчинения и Воздушно-десантных войск проводилась с 17 по 21 июля по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. К ней были привлечены порядка 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.