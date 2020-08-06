Форум "Армия-2020" в Приморье пройдет в конце августа на пяти площадках

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в Приморском крае сразу на пяти площадках, включающих морской причал с пришвартованными боевыми кораблями, аэродром под Владивостоком и Дальневосточный федеральный университет. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В Приморском крае в период с 27 по 29 августа пройдет Международный военно-технический форум "Армия-2020". Для демонстрационного показа сил Тихоокеанского флота, статической выставки вооружения и военной техники, а также экспозиции предприятий, выпускающих продукцию военного и двойного назначения, будет оборудовано пять площадок", - говорится в сообщении.

Церемония открытия и закрытия форума состоится на 33-м причале Тихоокеанского флота во Владивостоке, где представят около 50 боевых кораблей и других судов флота. Технику морской авиации, а также истребители, самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО зрители смогут увидеть на аэродроме Центральная угловая под Владивостоком. В филиале парка "Патриот" на острове Русский представят экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны.

"Научно-деловая программа форума спланирована на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и в Доме офицеров флота. Там пройдут научные конференции и круглые столы", - уточняется в сообщении.

В ДВФУ будет представлена обновленная экспозиция предприятий оборонно-промышленного комплекса края.