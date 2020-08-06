Опубликовано видео пусков ракет комплекса "Искандер" под Астраханью

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в в ходе оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) уничтожили цель, имитирующую объект условного противника с помощью ракет комплекса "Искандер". Об этом говорится в релизе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Массированный ракетный удар был нанесен под руководством начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского.

Пуски были выполнены при огневой поддержке реактивного артиллерийского соединения Южного военного округа, оснащенного реактивной системой залпового огня "Торнадо-С".

Удары наносились по поступающим в режиме реального времени данным целеуказания от беспилотных летательных аппаратов "Орлан -10", которые подняли в воздух для обнаружения целей. Координаты обнаруженных целей передавались на командные пункты ракетных и реактивных дивизионов.

Также беспилотная авиация осуществила объективный контроль поражения условных целей. Находящиеся на расстоянии 90 км условные цели были поражены с высокой точностью, отметили в Минобороны.

Экипажи ракетного комплекса "Искандер" также отработали нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое.