Российские военные заявили, что оставляют за собой право ответа на атаки боевиков в Сирии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Командование группировкой РФ в Сирии оставляет за собой право ответить на атаки боевиков, которые угрожают военным РФ, Сирии и мирным жителям. Об этом сообщил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, боевики террористических организаций производят обстрелы позиций правительственных сил Сирии, предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с использованием беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности.

"В соответствии с заключенными соглашениями оставляем за собой право на ответные меры в отношении боевиков террористических формирований, чьи действия могут представлять угрозу для жизни российских и сирийских военнослужащих, а также мирного населения в районах, прилегающих к зоне деэскалации", - сказал Щербицкий.

По его словам, командование группировки ВС РФ в Сирии и ВС Сирии вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации террористической угрозы.

Обострение обстановки

Обострение обстановки отмечается в неподконтрольных правительству Сирии районах провинции Дэйр-эз-Зор, где ряд племен выступил против поддерживаемых США вооруженных формирований, сообщил Щербицкий.

"Отмечается обострение обстановки в неподконтрольных правительству Сирийской Арабской Республики районах провинции Дэйр-эз-Зор. Ряд населенных пунктов на восточном берегу реки Евфрат взят под контроль отрядами арабского племенного ополчения, выступившими против поддерживаемых США вооруженных формирований и органов власти", - сказал он.

Он подчеркнул, что "основной причиной протестных выступлений местного населения является тяжелое социально-экономическое положение в оккупированных ВС США и подконтрольными им формированиями районах".

По словам руководителя ЦПВС, незаконное присутствие военных США в Заевфратье также служит главным фактором общественно-политической нестабильности в регионе.

"Незаконное присутствие американского военного контингента в сирийском Заевфратье служит главным фактором общественно-политической нестабильности, препятствует развитию диалога различных сторон сирийского конфликта и восстановлению мирной жизни", - сказал Щербицкий.

По его словам, Российская Федерация и правительство Сирии готовы совместно принять все необходимые меры по нормализации обстановки в Заевфратье, возобновлению национального диалога, а также обеспечению безопасности и благосостояния жителей региона.

Юг идлибской зоны деэскалации

Напряженная обстановка также складывается на юге идлибской зоны деэскалации, но из-за неспособности турецкой стороны создать коридор безопасности, очередное совместное российско-турецкое патрулирование откладывается.

"Напряженная обстановка складывается на юге идлибской зоны деэскалации. Турецким командованием принимаются определенные меры по уничтожению бандформирований вдоль трассы М4. Но в то же время обеспечить создание "коридора безопасности" турецкой стороне не удается. В связи с этим постоянно откладывается проведение очередного совместного российско-турецкого патруля", - сказал Щербицкий.

Он добавил, что российские военные рассчитывают на усиление турецкой стороной мер, направленных на уничтожение террористов, обеспечение безопасности совместного патрулирования и выполнение положений российско-турецкого меморандума от 6 марта 2020 года.