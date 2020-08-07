В Минобороны раскрыли условия нанесения ядерного удара

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минобороны объяснило, при каких условиях Россия может нанести противнику сокрушительный удар, в том числе с использованием ядерного оружия. Об этом в пятницу пишут в своей статье в газете "Красная звезда" начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба, доктор военных наук полковник Александр Хряпин.

кто к нему так и не присоединился?

Договор о нераспространении ядерного оружия: кто к нему так и не присоединился?

"Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и/или ее союзников. Факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении", - говорится в материале.

Отмечается, что ответ последует в случае использования любого оружия массового поражения, как ядерного, так и обычного. Подобная агрессия против страны будет определяется как попытка "уничтожения России как государства".

По мнению авторов, под большим вопросом останется судьба Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "Разрушение ДНЯО может стать тем спусковым крючком, который приведет к гонке ядерных вооружений во всем мире и росту числа стран, обладающих ядерным оружием, в первую очередь "пороговых", - подчеркивается в материале.

В то же время Россия предлагает продлить срок действия Договора СНВ-3, поскольку это позволит сохранить контроль над СНВ обеих сторон, обеспечит транспарентность состава их СНВ и даст возможность достоверно прогнозировать их боевые возможности. При этом появится дополнительное время для поиска решений по проблемным вопросам ограничения стратегических наступательных вооружений и продвижения к новому соглашению.

2 июня президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, которая подразумевает, что РФ может применить ядерное оружие в ответ на нападение. Вашингтон принял новую ядерную доктрину еще в 2018 году, и оставил за собой право нанести ядерный удар первым.