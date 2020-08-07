Два противодиверсионных катера типа "Грачонок" заложили на заводе в Зеленодольске

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Республика Татарстан/, 7 августа. /ТАСС/. Корпусы одиннадцатого и двенадцатого серийных катеров специального назначения проекта 21980 (шифр "Грачонок") заложили в пятницу на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Несмотря на малое водоизмещение по сравнению с крейсерами или авианосцами, корабли этого класса показали способность решать возложенные на них задачи в самых сложных условиях и обстановке, в том числе и в Сирийской Арабской Республике, обеспечивая безопасность группировки кораблей ВМФ, которые там находятся", - сказал на церемонии заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Игорь Мухаметшин.

Катера спецназначения проекта 21980 предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ России, приводит пресс-служба завода данные разработчика проекта АО "КБ "Вымпел". Катера данного проекта оснащаются радиоэлектронным вооружением (гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа", навигационная радиолокационная станция МР-231, оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3) и средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар").