Истребитель Су-27 поднимался на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ("Посейдон") ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным военных, сегодня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США", - сказали в национальном центре. Там подчеркнули, что нарушения государственной границы РФ американскими самолетами-разведчиками не допущено.