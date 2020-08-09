Девять двусторонних тактических учений прошло за неделю на Северном Кавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Подразделения 58-й армии с 3 по 9 августа провели девять двусторонних тактических учений в регионах Северного Кавказа. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"На Северном Кавказе ротные и батальонные тактические группы 58-й общевойсковой армии ЮВО провели восемь двусторонних ротных и одни батальонные тактические учения с боевой стрельбой. Разнородные подразделения соединений ЮВО совершили 200-километровый марш на технике в назначенные районы, где отработали действия друг против друга под прикрытием армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что учения прошли с 3 по 9 августа на общевойсковых полигонах в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Ставропольском крае. В рамках активной фазы учений мотострелки совместно с расчетами беспилотников, разведчиками, артиллеристами и зенитчиками отработали действия в обороне и наступлении. На этапе боевых стрельб военнослужащие уничтожили более 2 тыс. наземных и воздушных целей условного противника.

В учениях приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, было задействовано около 500 единиц военной техники.