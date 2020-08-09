Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил РФ. Документ опубликован в базе нормативно-правовых актов.

"Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в указе главы государства.

Согласно указу, каракулевые шапки для военнослужащих ВС РФ будут заменены на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров.

Каракулевые шапки серого или черного цвета носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны 1 ранга.