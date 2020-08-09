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Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС России

Согласно документу, эти головные уборы заменят на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров
Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева направо на первом плане) Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева направо на первом плане)
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил РФ. Документ опубликован в базе нормативно-правовых актов.

"Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в указе главы государства.

Согласно указу, каракулевые шапки для военнослужащих ВС РФ будут заменены на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров.

Каракулевые шапки серого или черного цвета носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны 1 ранга.

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