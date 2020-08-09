Истребитель РФ поднимали на перехват самолета-разведчика США над Черным морем

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес" ВМС США, нарушения госграницы РФ не допущено. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

По данным военных, воздушная цель, приближающаяся к границе, была обнаружена средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес" ВМС США", - сообщили в центре. Там подчеркнули, что нарушения госграницы РФ американским самолетом-разведчиком не допущено.

В Национальном центре рассказали, что после разворота американского самолета-разведчика от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в ведомстве.