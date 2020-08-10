Российские инспекторы совершат полеты над Германией

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские инспекторы совершат в период с 10 по 13 августа наблюдательный полет над Германией. Об этом сообщает в понедельник газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В период с 10 по 13 августа в рамках реализации Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Германии, - указывает издание. - Максимальная дальность полета составит 1300 км. Самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а германские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором".

В этот же период в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Германии.

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 7 тыс. кв. км. В рамках мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности.