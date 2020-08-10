Сводный отряд МО РФ прибыл в Усолье-Сибирское для ликвидации экологического загрязнения

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сводный отряд Министерства обороны России прибыл в Иркутскую область для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среды в Усолье-Сибирском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сводный отряд прибыл в район выполнания специальных задач, проведено установочное совещание с администрацией города, представителями госкорпорации "Росатом" и Росгвардии, в ходе которого уточнен объем и характер работ. Также проведена рекогносцировка на местности, определены подъездные пути для работы техники", - заявил командир сводного отряда Сергей Мальцев. По его словам, в работах задействовано около 60 военнослужащих и 20 единиц техники. Продолжительность работ составит около двух месяцев.

Сводный отряд Минобороны займется на промышленной площадке "Усольехимпром" постановкой водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, мониторингом химической обстановки, отбором проб для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха, а также научной поддержкой проводимых работ. Исследования будут проводиться на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Ранее самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации на место были доставлены два мобильных комплекса радиационной, химической и биологической разведки (КМ-РХБР) и универсальная станция специальной обработки (УССО), железнодорожным транспортом прибыли военнослужащие соединения войск РХБ защиты Центрального военного округа.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.