Подразделения Народно-освободительной армии КНР прибыли в Россию для участия в АрМИ-2020

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибыли в Россию для участия в этапах конкурса Армейских международных игр. В Новосибирск доставили передовую группу военнослужащих и различную военную и специальную технику, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Подразделения НОАК прибыли в Россию для участия в этапах конкурса АрМИ-2020. Эшелон с передовой группой механиков-водителей и инженерно-технических работников, а также гусеничной и колесной военной техникой остановился на железнодорожной станции в Новосибирске", - говорится в сообщении.

Военный оркестр исполнил национальные гимны России и Китая. После встречи все участники прибывшей команды прошли термометрию и сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.

"В Новосибирске для участия в конкурсе "Отличники войсковой разведки" часть военного имущества и стрелкового вооружения были разгружены в российские армейские тягачи для доставки в Новосибирское высшее военное командное училище. Остальное военное имущество и техника НОАК отправились в другие регионы России для участия в международных армейских играх", - отмечается в сообщении.

Международный этап конкурса "Отличники войсковой разведки" пройдет с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В нем примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.

Военным разведчикам в ходе состязаний предстоит преодолеть "тропу разведчика", форсировать водные преграды. Также будут оценены совершение марш-броска, стрельба, навыки ведения боевых машин. Все мероприятия будут проходить в условиях, приближенным к боевым.