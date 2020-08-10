Истребитель Су-27 поднимали на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 Южного военного округа поднимался для перехвата двух американских самолетов-разведчиков. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

10 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к госгранице РФ две воздушные цели. "Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - отметили в центре.

Цели были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. "После разворота самолетов-разведчиков от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - подчеркнули в НЦУО.

В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что полет российского самолета проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской госграницы допущено не было.

Накануне истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа поднимался на перехват самолета радиотехнической разведки ЕР-3Е ARIES ВМС США, тогда тоже не было допущено нарушения госграницы РФ.