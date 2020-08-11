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Шойгу на Камчатке проверит подготовку Тихоокеанского флота и строительство инфраструктуры

Министр обороны России также проверит работу многофункционального медицинского центра, построенного военными строителями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл во вторник в войска Восточного военного округа в Петропавловске-Камчатском, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Глава военного ведомства проинспектирует ход строительства инфраструктуры основного места базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в ЗАТО "Вилючинск", заслушает главнокомандующего ВМФ о ходе боевой подготовки ТОФ", - сказал представитель Минобороны.

Министр также проверит работу многофункционального медицинского центра, построенного военными строителями по поручению президента РФ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Строительство модульного инфекционного центра Минобороны на Камчатке на 60 койкомест началось 20 марта и завершилось 15 мая. Медучреждение принимает заразившихся коронавирусом пациентов, в том числе и гражданских.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияКамчатский край
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