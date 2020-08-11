Три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетали на перехват беспилотника США над Чукотским морем

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские истребители МиГ-31 были подняты в воздух из-за приближения к госгранице РФ беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Hawk ВВС США. Об этом сообщили журналистам во вторник в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

11 августа 2020 года российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чукотского моря обнаружили приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель.

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа", - отметили в НЦУО, уточнив, что экипажи российских истребителей идентифицировали цель как беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США.

В Национальном центре управления обороной подчеркнули, что экипажи российских истребителей приближались к воздушном объекту на безопасное расстояние. "После разворота БПЛА RQ-4B Global Hawk от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - сообщили в НЦУО.

Нарушения беспилотником госграницы России допущено не было. Все полеты МиГ-31 проходили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в центре.