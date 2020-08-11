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Расчеты "Искандер-М" в Ленобласти подняли по тревоге на учениях

Расчеты комплексов проведут учебные пуски на Лужском полигоне

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" общевойсковой армии Западного военного округа подняты по тревоге на учениях в Ленинградской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе округа.

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"Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, подняты по тревоге для проверки боевой готовности в рамках тактико-специального учения", - сказали в пресс-службе.

По данным округа, расчеты комплексов осуществят учебные пуски с применением оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" на Лужском полигоне в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.

В пресс-службе добавили, что военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении разведки воздушного и наземного противника и отражении нападения диверсионно-разведывательных групп.

"К проверке привлечено около 300 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения", - сообщили в пресс-службе.

Оперативный тактический ракетный комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также других важных объектов на дальности до 500 км.

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