Многоцелевые ударные беспилотники начнут поступать в ВКС в 2021 году

По его словам, в настоящее время на вооружении находятся комплексы с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия, малой и средней дальности.

"В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине", - сказал Дронов в интервью газете "Красная звезда" .

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Многоцелевые ударные беспилотники, способные поражать объекты противника высокоточными боеприпасами, начнут поступать в Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в следующем году. Об этом сообщил заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.

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Использование беспилотников в Сирии

Дронов также отметил, что использование ударных беспилотных летательных аппаратов в Сирии подтвердило их способность к высокоточному поражению целей.

"Эффективность применения беспилотной авиации подтверждена в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике. Использование беспилотных летательных аппаратов обеспечило нанесение высокоточного поражения объектам незаконных вооруженных формирований", - сказал Дронов.

По его словам, оснащение войск беспилотными летательными аппаратами позволит значительно повысить эффективность их применения, а также обеспечить сокращение потерь личного состава.

Заместитель главкома пояснил, что беспилотная авиация используется для решения широкого спектра задач (разведывательных, ударных, транспортных и специальных), для наращивания возможностей пилотируемой авиации, а также в условиях, когда применение пилотируемой авиации ограничено или менее эффективно.

Управление с борта самолета

Дронов сообщил, что Минобороны РФ планирует в будущем предоставить экипажам боевых самолетов возможность управления беспилотниками.

"Особое внимание при разработке беспилотных летательных аппаратов уделяется их интеграции в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией", - сказал Дронов.

По его словам, "при этом предусматривается не только отработка вопросов взаимодействия при совместном выполнении боевых задач, но и выполнение задач беспилотными летательными аппаратами под управлением экипажей пилотируемой авиации".

27 сентября 2019 года Минобороны РФ сообщило, что новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57 продолжительностью 30 минут. В ведомстве пояснили, что во время мероприятия было отработано взаимодействие между беспилотником и Су-57 "по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения". При этом "Охотник" "совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства".

Поступление в войска Су-57

Дронов рассказал, что воздушно-космические силы получат до конца года новые образцы истребителя пятого поколения Су-57 и военно-транспортного Ил-76МД-90А.

"Предприятиями оборонной промышленности выполняется поставка в Военно-воздушные силы новой авиационной техники. В 2020 году уже поставлены боевые самолеты Су-34, Су-35С, учебно-боевые самолеты Як-130, Л-410УВП-Е20, вертолеты Ми-8 и Ми-28 различных модификаций. До конца года спланировано поступление самолетов Ил-76МД-90А и Су-57", - сказал замглавкома.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военное ведомство заключило контракт на 76 самолетов Су-57. Истребители должны быть поставлены до 2027 года.

Также Дронов напомнил, что в этом году началось развитие аэродромной сети ВС РФ: в 2020 году планируется окончание ремонта на 14 аэродромах, до 2027 их число достигнет более 100. "В первую очередь работы будут выполняться на аэродромах базирования перспективных авиационных ракетных комплексов, боевого дежурства стратегических ракетоносцев, в том числе в Арктической зоне, аэродромов оперативно-тактической авиации" - сообщил Дронов.

Сегодня военные летчики отмечают профессиональный праздник. Днем образования военной авиации России является 12 августа 1912 года, когда приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу - Воздухоплавательной части Генерального штаба. 1 августа 2015 года были сформированы Воздушно-космические силы РФ, которые объединили Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны. С сентября того же года ВКС начали оказывать помощь в борьбе с террористами в Сирии по просьбе правительства этой страны.