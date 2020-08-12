Шойгу проинспектирует авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, производящий С-35С и Су-57

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Комсомольск-на-Амуре. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где проверит выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на Амурском судостроительном заводе и Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина", - отмечается в сообщении.

Глава военного ведомства проинспектирует ход строительства боевых кораблей для ВМФ России, а также основные производственные цеха КнААЗ, который является филиалом ПАО "Компания "Сухой".

По государственному оборонному заказу КнААЗ производит истребители Су-35С и Су-57.

Как сообщил журналистам генеральный директор КнААЗ Илья Тарасенко, исполнение гособоронзаказа в части производства Су-35С в 2020 году идет с опережением графика, "до конца года будет развернуто поточное производство самолета нового поколения Су-57".