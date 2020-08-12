Шойгу проверил исполнение ГОЗ на Амурском судостроительном заводе

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил работу Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"Шойгу проверил работу Амурского судостроительного завода (АСЗ), на котором в настоящее время строятся боевые корабли для ВМФ России", - отмечается в сообщении. На АСЗ, где Шойгу сопровождал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, министр сказал, что прибыл туда для того, чтобы "лично разобраться, готово ли предприятие не только выполнить ГОЗ, но и принять решение о его способности построить еще шесть корветов за восемь лет".

Министр подчеркнул, что это "рабочие места и серьезные налоговые отчисления в региональный бюджет - 15 млрд и более 100 млрд - в федеральный бюджет, ритмичность работы предприятия до 2028 года".

В ответ на заверения руководства АСЗ, что завод готов, но многое будет зависеть от кооперации, он сказал: "Если вы головной исполнитель, вы должны за это отвечать. Мне уже видно, что нужны серьезные капитальные вложения и плотное взаимодействие с руководством края". В ответ врио губернатора Дегтярев заявил, что край "готов помочь предприятию с подбором высококвалифицированных кадров".

ОАО "Амурский судостроительный завод" - многопрофильное предприятие, производственные мощности которого включают корпусообрабатывающее, сборочно-сварочное, электромонтажное, трубное, машиностроительное, металлургическое, малярное производства, испытательный центр материалов и изделий, участок гальванических покрытий.

В настоящее время на мощностях Амурского судостроительного завода по контрактам с Минобороны РФ выполняется строительство корветов проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий". Кроме того, ведется строительство малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 "Ржев", "Удомля", "Уссурийск", которые были заложены в 2019 году, а также МРК "Павловск", закладка которого состоялась в 2020 году.