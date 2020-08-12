СМИ: минобороны Индии одобрило планы производства нового оружия

ТАСС, 12 августа. Министерство обороны Индии одобрило ускоренное выполнение проектов по производству и приобретению новейшего оружия для вооруженных сил. Об этом в среду сообщает газета The Times of India.

"Совет по оборонным закупкам (DAC) под руководством министра обороны Раджната Сингха решил ускорить реализацию планов по модернизации находящихся на вооружении ВВС 90 средневысотных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Haron израильского производства и оснащение их высокоточным оружием для поражения наземных целей. Оно будет включать авиабомбы с лазерным наведением, ракеты класса "воздух-поверхность" и противотанковые управляемые ракеты воздушного базирования", - заявили изданию представители индийского оборонного ведомства.

DAC также одобрил приобретение у США 30 БПЛА большой дальности Predator-B и их морских модификаций, решил ускорить начало производства около 700 тыс. автоматов АК-203 на совместном российско-индийском предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited в городе Корве (штат Уттар-Прадеш), закупку 106 учебно-тренировочных самолетов отечественного производства у компании HAL, 76-миллиметровых скорострельных артиллерийских установок для кораблей ВМС и высокоточных боеприпасов для 125-миллиметровых орудий.

Ускоренная закупка этих вооружений на сумму более $1,1 млрд будет осуществляться на фоне сохраняющейся военной напряженности в Ладакхе на линии фактического контроля, возникшей из-за столкновений в мае-июне индийских и китайских военнослужащих. В них не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. По утверждениям индийской стороны, в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат. Это послужило поводом для переброски Индией и Китаем в Ладакх воинских частей, боевой техники и военной авиации. В июле по соглашению сторон начался постепенный обоюдный отвод войск из зоны конфликта.