Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа на Иркутском авиационном заводе

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в среду с рабочей поездкой в Иркутск.

"На Иркутском авиационном заводе министр проверит выполнение гособоронзаказа (ГОЗ)", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Шойгу проинспектирует ход производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130, а также производственные мощности Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут".

В этом году завод поставил по ГОЗ партию учебно-боевых самолетов Як-130, которые предназначены для подготовки летчиков в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.