{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа на Иркутском авиационном заводе

Министр обороны проинспектирует ход производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в среду с рабочей поездкой в Иркутск.

"На Иркутском авиационном заводе министр проверит выполнение гособоронзаказа (ГОЗ)", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Шойгу проинспектирует ход производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130, а также производственные мощности Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут".

В этом году завод поставил по ГОЗ партию учебно-боевых самолетов Як-130, которые предназначены для подготовки летчиков в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияИркутская область
Шойгу: в 2020 году предприятия ОПК Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей
По оценке министра обороны, Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение вооруженных сил современной военной техникой
Читать полностью